05:00 16.10.2018 | Культура | Новости
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Болгария не будет участвовать в Евровидение-2019

В следующем году международный песенный конкурс Евровидение пройдет без Болгарии.

Болгария не будет участвовать в Евровидение-2019

Соответствующее решение Национальное болгарское телевидение приняло в понедельник, 15 октября, для оптимизации государственных расходов. Как сказано на сайт телекомпании, правление национальной телекомпании приняло решение отказаться в 2019 году от участия в конкурсе.

Решение является частью мер, которые правление телекомпании предприняло для оптимизации государственных расходов, - пояснили в телекомпании, добавив, что стоимость подготовки участника конкурса и его композиции "намного превышают разумные издержки, которые может позволить себе общественное телевидение".

Кроме прямых расходов на подготовку соответствующего представителя в этом году пойдет 5,3 миллионов евро, - подчеркнули в национальной телекомпании Болгарии.

В свою очередь организаторы конкурса отметили, что им "грустно слышать" о решении Болгарии. Команда Болгарии всегда очень весело работала, и их участники были фантастическими, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать международный песенный конкурс Евровидение, который в 2019 должен пройти в Израиле.


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