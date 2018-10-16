13:30 16.10.2018 | Культура | Новости
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Анджелину Джоли трудно узнать в новом образе - ФОТО

Известная голливудская актриса Анджелину Джоли изменила внешность до неузнаваемости ради роли в фантастическом фильме "Come Away". 

Анджелину Джоли трудно узнать в новом образе - ФОТО

Об этом сообщает издание Mirror.

Как отмечается, 43-летняя звезда появилась на съёмочной площадке с белокурыми локонами и ретро-укладкой. В комментариях под фото пользователи Сети отметили, что не сразу узнали звезду и что выгляди она абсолютно счастливой.

"Наш фильм Come Away окончательно снят! Не могу дождаться момента, когда смогу поделиться с вами этим нестандартным переосмыслением магической истории об Алисе в Стране чудес и Питере Пэне", - написала Джоли. 

Стоит добавить, что кинолента является приквелом сразу двух знаменитых детских историй — "Алисы в Стране чудес" и "Питера Пэна". Сценарий картины представляет, что Питер и Алиса на самом деле были братом и сестрой. Вместе они пытаются поддержать родителей после того, как погибает их старший брат. Джоли начала работу над этим проектом в тот период, когда стало известно о её разрыве с Брэдом Питтом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Анджелина Джоли якобы увлеклась актером Итаном Хоуком. Пара познакомилась во время съемок в фильме Забирая жизни в 2004 году. Еще с того времени в СМИ появились слухи о том, что между ними начался роман.


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