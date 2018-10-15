В семье принца Гарри и Меган Маркл радостная новость

Об этом сообщили представители Кенсингтонского дворца в Instagram в понедельник, 15 октября.

Отмечается, что уже весной следующего года в королевской семье прозвучит радостный детский смех. Их Королевские Высочества высоко оценили всю поддержку, которую они получили от людей во всем мире со времени их свадьбы в мае, и рады, что смогли поделиться этой счастливой новостью с публикой.

Для того, чтобы принцу Гарри и Меган Маркл не было скучно, они завели собаку. Кличка и порода питомца пока не сообщаются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в частный самолет, на борту которого находились члены британской королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ударила молния. Отмечается, что молния поразила переднюю часть самолета и едва не задела навигационное оборудование. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 млн вольт.