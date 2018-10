Картина Бэнкси получила новое название

Отметим, что новое название произведения искусства - Love is in the Bin (Любовь в корзине). Бэнкси вдохновился песней Джона Пола Янга Love is in the Air (Любовь в воздухе).

Ранее Девочка с шариком была продана на аукционе, но сразу после окончания торгов половина полотна была изрезана спрятанным в картинной раме шредером.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", картина художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 1,4 млн долларов. Известно, что в 2006 году художник нарисовал единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте.