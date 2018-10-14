В самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молния

Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что молния поразила переднюю часть самолета и едва не задела навигационное оборудование. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 млн вольт.

По информации издания, самолет успешно приземлился в аэропорту Схипхол, Амстердам. Однако Dassault Falcon 7X стоимостью 53 млн долларов потребовался 9-дневный ремонт.

В свою очередь другие источники утверждают, что для обратного полета принцу и герцогине предоставили взамен другой лайнер из Стокгольма (Швеция).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Герцог Сассекский в последнее время очень перживает из-за популярности своей звездной супруги и экс-актрисы Меган Маркл.