Ани Лорак предложили уйти со сцены - ФОТО

Соответствующий ролик Лорак опубликовала в Instagram.

"Невероятный вечер! Шоудива в Барнауле", – подписала певица под видео, чем вызвала волну гнева в свой адрес.

При этом, не всем пользователям сети понравилось выступление украинской звезды.

"Дива, сколько вам нужно денег, чтобы вы перестали петь и издеваться над людьми?! Назовите сумму. Мы организуем сбор средств. Уйдите со сцены, идите аллеи подметать - сейчас осень и эта проблема стоит остро", – написал возмущенный подписчик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", опальная украинская певица Ани Лорак подала документы на развод со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, который предал ее с киевлянкой Яной Беляевой.