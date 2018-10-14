16:58 14.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ани Лорак предложили уйти со сцены - ФОТО

Известная украинская исполнительница Ани Лорак, которая живет и активно гастролирует в России, нарвалась на шквал критики от пользователей. Певице предложили уйти со сцены из-за видео с концерта, где она исполнила песню "Я же говорила" из известного мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". 

Ани Лорак предложили уйти со сцены - ФОТО

 Соответствующий ролик Лорак опубликовала в Instagram.

"Невероятный вечер! Шоудива в Барнауле", – подписала певица под видео, чем вызвала волну гнева в свой адрес.

При этом, не всем пользователям сети понравилось выступление украинской звезды. 

"Дива, сколько вам нужно денег, чтобы вы перестали петь и издеваться над людьми?! Назовите сумму. Мы организуем сбор средств. Уйдите со сцены, идите аллеи подметать - сейчас осень и эта проблема стоит остро", – написал возмущенный подписчик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", опальная украинская певица Ани Лорак подала документы на развод со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, который предал ее с киевлянкой Яной Беляевой.


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