Новый клип Каменских вызвал шквал эмоций в Сети - ВИДЕО

Отметим, что ролик начинается сценой на остановке общественного транспорта. Каменских заинтриговала фанатов тизером к новому клипу, использовав именно этот фрагмент ролика.

Также Каменских станцевала в образе, похожем на принцессу Жасмин из мультфильма Алладин. Звезда примерила золотистый наряд с коротким топом и длинной юбкой и сделала пышный длинный хвост.

За день видео набрало 133,5 тысяч просмотров, при этом получило 1,3 тысячи дизлайков.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2018" израильтянка Нетта Барзилай снимает клип в украинской столице. По словам украинцев, артистка снимает видео в трех местах: возле музея истории Украины, парке в Буче и на Борщаговке.