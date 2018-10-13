02:00 13.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Новый клип Каменских вызвал шквал эмоций в Сети - ВИДЕО

Украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип. Видео произвело неоднозначное впечатление на фанатов звезды. Ролик появился на официальном YouTube-канале певицы.

Новый клип Каменских вызвал шквал эмоций в Сети - ВИДЕО

Отметим, что ролик начинается сценой на остановке общественного транспорта. Каменских заинтриговала фанатов тизером к новому клипу, использовав именно этот фрагмент ролика.

Также Каменских станцевала в образе, похожем на принцессу Жасмин из мультфильма Алладин. Звезда примерила золотистый наряд с коротким топом и длинной юбкой и сделала пышный длинный хвост.

За день видео набрало 133,5 тысяч просмотров, при этом получило 1,3 тысячи дизлайков.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", победительница  международного песенного конкурса "Евровидение-2018" израильтянка Нетта Барзилай снимает клип в украинской столице.  По словам украинцев, артистка снимает видео в трех местах: возле музея истории Украины, парке в Буче и на Борщаговке.


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