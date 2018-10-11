10:10 11.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская песня взорвала Shazam

Песня "Плакала" украинской группы Kazka ввошла в ТОП-10 мирового чарта Shazam.

Украинская песня взорвала Shazam

Об этом сообщил продюссер группы на своей странице в Instagram в среду, 10 октября.

По его словам, это первый случай в истории украинской музыки, когда песня на украинском языке вызвала такой резонанс в мире.

На данный момент песня прочно закрепилась в чарте и не сдает свои позиции. Как отметила солистка группы, Олександра Зарицкая, песня "Плакала" написана как своеобразная ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу.

Ранее на эту песню группа уже выпустила клип. Видеоклип официально можно просмотреть на YOUTUBE. Видео просмотрели во всех уголков мира. В частности, украинскую музыку группы KAZKA слушают в Молдове, Болгарии, России, Литве, Нью-Йорке, Токио, Лондоне и многих других городах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", KAZKA получила престижную музыкальную премию YUNA в номинации "открытие года".


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