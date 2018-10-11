Тейлор Свифт стала артисткой года

Соответствующая информация размещена на сайте премии.

Кроме Тейлор на эту награду претендовали Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк.

Однако, не менее популярным звездам не удалось заполучить награду, Тейлор направила все зрительские симпатии в свою сторону.

Свифт также стала победительницей в номинации Лучший поп/рок-альбом благодаря свой последней пластинке Reputation.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", действующий чемпион Италии "Ювентус" при помощи Роналду сумел расправиться с "Удинезе". В первом тайме Канселу навесил в штрафную на Бентакура, который отдал пас на Роналду, а тот разыграл вместе с ним верх, уступив право гола уругвайцу.