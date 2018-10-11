01:00 11.10.2018 | Культура | Новости
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Тейлор Свифт стала артисткой года

Любимица публики певица Тейлор Свифт стала обладательницей престижной премии American Music Awards в главной номинации Артист года.

Тейлор Свифт стала артисткой года

Соответствующая информация размещена на сайте премии.

Кроме Тейлор на эту награду претендовали Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк.

Однако, не менее популярным звездам не удалось заполучить награду, Тейлор направила все зрительские симпатии в свою сторону.

Свифт также стала победительницей в номинации Лучший поп/рок-альбом благодаря свой последней пластинке Reputation.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", действующий чемпион Италии "Ювентус" при помощи Роналду сумел расправиться с "Удинезе". В первом тайме Канселу навесил в  штрафную на Бентакура, который отдал пас на Роналду, а тот разыграл вместе с ним верх, уступив право гола уругвайцу.


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