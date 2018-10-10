13:40 10.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская писательница вышла замуж за потомка Виктора Гюго - ФОТО

Известная эпатажная украинская писательница и певица, культурный атташе посольства Украины во Франции Ирэна Карпа законно вступила в брак с французом Людовиком-Кириллом Требюше. Об этом Карпа рассказала украинским СМИ.

Украинская писательница вышла замуж за потомка Виктора Гюго - ФОТО

Как известно, избранник украинки из знаменитого рода известного писателя Виктора Гюго. Он потомок прадедушки Виктора Гюго Жана Франсуа Требюше.

О своей истории любви пара рассказывает очень весело. Они познакомились стразу после того, как Ирэн приехала во Францию с дипломатической миссией.

На вопрос о торжестве Карпа отвечает очень скромно, говорит что были все свои.

"Мы просто сделали вечеринку для друзей. Сняли лофт в Маре, там даже был маленький бассейн, где все дети радостно купались, потому что взрослые туда бы не влезли. Концепция была такова: вина французские, бургундские и шампанское, а кухня - украинская", - рассказала она.

Добавим, для Ирэны Карпы это уже третий брак. Первым мужем певицы был украинский писатель Антон Фридлянд. Вторым - американский финансист Норман Пол Хэнсен. От него у Карпы есть две дочери. Людовик-Кирилл Требюше также имеет двоих детей от гражданской жены, с которой он состоял в отношениях 12 лет.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", голливудская оскароносная 46-актриса Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за своего бойфренда, продюсера Брэда Фелчака. Отмечается, что это первая свадьба актрисы, поскольку с отцом своих детей, музыкантом Крисом Мартином она так и не узаконила отношения. Мартин, с которым актриса была в отношениях с 2003 до 2016 года, решился на такой шаг.


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