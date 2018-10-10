03:00 10.10.2018 | Культура | Новости
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Картина за 1,4 млн долларов самоуничтожилась после продажи - ВИДЕО

Картина художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 1,4 млн долларов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Картина за 1,4 млн долларов самоуничтожилась после продажи - ВИДЕО

Известно, что в 2006 году художник нарисовал единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось в итоге, был встроен и шредер.

Изначальная цена картины была в районе 250-400 тысяч долларов, однако в ходе аукциона ее продали за 1,4 млн долларов. Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст до половины на мелкие полоски.

Представители Sotheby’s уже связались с покупателем, он был "удивлен". Сейчас обсуждаются дальнейшие действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов после окончания голодовки начал писать сценарий нового фильма. По словам заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, Олег начал работу над написанием нового фильма


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