Названа картина мирового кинопроката

Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

В США фильм собрал за первые выходные 80 млн долларов, а мировой прокат принес блокбастеру еще125,2 млн долларов. При бюджете "Венома" в скромные по голливудским меркам 100 млн долларов, его окупаемость не ставится под вопрос.

Лидер прошлой недели, комедия "Вечерняя школа" с Кевином Хартом, опустилас сразу на четвертую строчку, собрав 12,2 млн долларов. Замкнула первую пятерку фэнтези-лента Элая Рота "Тайна дома с часами" – 7,29 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в День украинского кино президент Украины Петр Порошенко поздравил всех деятлей культуры. И по случаю праздника напомнил о незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову, назвав его символом непокоренности и мужества украинцев.