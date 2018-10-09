03:00 09.10.2018 | Культура | Новости
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Названа картина мирового кинопроката

Фантастический боевик "Веном" с Томом Харди в главной роли показал рекордные сборы за дебютный уик-энд среди октябрьских релизов как в прокате Северной Америки, так и в мировом.

Названа картина мирового кинопроката

Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

В США фильм собрал за первые выходные 80 млн долларов, а мировой прокат принес блокбастеру еще125,2 млн долларов. При бюджете "Венома" в скромные по голливудским меркам 100 млн долларов, его окупаемость не ставится под вопрос.

Лидер прошлой недели, комедия "Вечерняя школа" с Кевином Хартом, опустилас сразу на четвертую строчку, собрав 12,2 млн долларов. Замкнула первую пятерку фэнтези-лента Элая Рота "Тайна дома с часами" – 7,29 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в День украинского кино президент Украины Петр Порошенко поздравил всех деятлей культуры. И по случаю праздника напомнил о незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову, назвав его символом непокоренности и мужества украинцев.


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