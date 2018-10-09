10:45 09.10.2018 | Культура | Новости
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Развод Галкина и Пугачевой: новые скандальные подробности

Российский юморист Максим Галкин хочет подать на развод с Пугачевой, чтобы жениться на бывшей любовнице.

Развод Галкина и Пугачевой: новые скандальные подробности

О романе юмориста Максима Галкина и телеведущей Юлии Барановской стало известно не так давно. Слухи начали распросраняться после того, как их видели вместе, когда они сбегали с публичного мероприятия. Информаю об этом передают российские СМИ.

И вскоре СМИ написали о том, что Галкин и Пугачева разводятся. При чем, сообщается, что именно Галкин настаивает на официальном разводе, Пугачева же не собирается разводится.

В целом, тревожные признаки в отношениях пары наблюдались уже давно. Галкин все реже и реже публиковал фото с женой на своей странице в Instagram, а их чудесный особняк, судя по редким фото, пришел в запустение.

Также отметим, что Юлия Барановская - не новый человек в жизни Максима Галкина. Ранее они уже встречались, но ради сохранения семьи юморист оставил любовницу. Но сейчас все иначе. Сетью ходят  слухи о том, что Юлия беременна и пара готовится к свадьбе, так как хочет узаконить свои отношения как можно скорее. Но достоверной информации по этому поводу нет, ведь никто из участников скандала не комментируюе сложившуюся ситуацию.

К слову, Пугачева и Галкин состоят в браке с 2011 года. В 2013 году у пары появились дети. Двойняшки Гарри и Лиза, которых выносила суррогатная мать.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно певица Ани Лорак подала на развод с мужем.


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