Не дают поспать даже в вагоне: украинский певец Melovin поделился впечатлениями про путешествия поездом

Представитель Украины на Евровидении-2018, певец Melovin поделился интересным опытом путешествия поездом. Хоть многие звезды и предпочитают другой транспорт, Melovin решил остановится на поездах.

По его словам, он вместе со своим администратором собирался в Одессу, где живут его родители и где его ожидал очередной концерт. Ситуация произошла в лучших традициях мирового кино: им пришлось бежать за поездом, на ходу забрасывать туда сумки и запрыгивать. Вышло не с первого раза, но все же им удалось забраться.

Но, увы, отдохнуть и поспать не удалось. Ведь, как сообщает певец, к ним в купе зашла проводница, которая начала снимать его на телефон, что не могло не расстроить. Melovin не против фото и видеосъемки, но просит иметь уважение к личному пространству человека. Он отмечает, что проводница начала их снимать, пока они спали и им пришлось закрыть вагон. В связи в этим в вагоне было очень душно и невозможно было выспаться.

К слову, на Евровидении-2018 в Лиссабоне Melovin с песней "Under the ladder' занял 17 позицию из 26-ти возможных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Melovin собрал аншлаг на концерте в Киеве.