02:00 09.10.2018 | Культура | Новости
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Британские звезды шоу-бизнеса выступили против Brexit

Всемирноизвестные британские звезды шоу-бизнеса, среди которых Стинг, Эд Ширан и лидер Gorillaz Дэймон Албарн, написали открытое письмо, в котором выступили против Brexit. Адресовано оно было премьер-министру страны Терезе Мэй. Об этом сообщает издание The Guardian.

Британские звезды шоу-бизнеса выступили против Brexit

Отметим, что автором письма выступил Боб Гелдоф. Подписались под ним также Брайан Ино, Пол Саймон, лидер группы Pulp Джарвис Кокер, ударник группы Queen Роджер Тейлор, экс-клавишник Pink Floyd Ник Мейсон и другие.

Звезды аргументируют это тем, что в связи с падением курса национальной валюты в стране повысились цены на оборудование, аренду студий и организацию туров. Падение курса фунта стерлинга было спровоцировано референдумом о Brexit.

"Мы доминируем на музыкальном рынке, и наши группы, исполнители, авторы, продюсеры и звукоинженеры работаю по всей Европе и всему миру, и в конце концов Европа и мир приходят к нам. Почему? Потому что мы превосходные музыканты и наша музыка… охватывает всех и каждого", - отмечено в обращении.

Как сообщалось ранее в "УРА-Инорм", в Москве на проспекте Сахарова стартовала акция, направленная на отмену печально известной пенсионной реформы


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