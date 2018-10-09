Британские звезды шоу-бизнеса выступили против Brexit

Отметим, что автором письма выступил Боб Гелдоф. Подписались под ним также Брайан Ино, Пол Саймон, лидер группы Pulp Джарвис Кокер, ударник группы Queen Роджер Тейлор, экс-клавишник Pink Floyd Ник Мейсон и другие.

Звезды аргументируют это тем, что в связи с падением курса национальной валюты в стране повысились цены на оборудование, аренду студий и организацию туров. Падение курса фунта стерлинга было спровоцировано референдумом о Brexit.

"Мы доминируем на музыкальном рынке, и наши группы, исполнители, авторы, продюсеры и звукоинженеры работаю по всей Европе и всему миру, и в конце концов Европа и мир приходят к нам. Почему? Потому что мы превосходные музыканты и наша музыка… охватывает всех и каждого", - отмечено в обращении.

Как сообщалось ранее в "УРА-Инорм", в Москве на проспекте Сахарова стартовала акция, направленная на отмену печально известной пенсионной реформы.