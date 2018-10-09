Британские звезды шоу-бизнеса выступили против Brexit

Всемирноизвестные британские звезды шоу-бизнеса, среди которых Стинг, Эд Ширан и лидер Gorillaz Дэймон Албарн, написали открытое письмо, в котором выступили против Brexit. Адресовано оно было премьер-министру страны Терезе Мэй. Об этом сообщает издание The Guardian.
Отметим, что автором письма выступил Боб Гелдоф. Подписались под ним также Брайан Ино, Пол Саймон, лидер группы Pulp Джарвис Кокер, ударник группы Queen Роджер Тейлор, экс-клавишник Pink Floyd Ник Мейсон и другие.
Звезды аргументируют это тем, что в связи с падением курса национальной валюты в стране повысились цены на оборудование, аренду студий и организацию туров. Падение курса фунта стерлинга было спровоцировано референдумом о Brexit.
"Мы доминируем на музыкальном рынке, и наши группы, исполнители, авторы, продюсеры и звукоинженеры работаю по всей Европе и всему миру, и в конце концов Европа и мир приходят к нам. Почему? Потому что мы превосходные музыканты и наша музыка… охватывает всех и каждого", - отмечено в обращении.
Как сообщалось ранее в "УРА-Инорм", в Москве на проспекте Сахарова стартовала акция, направленная на отмену печально известной пенсионной реформы.