10:59 09.10.2018 | Культура | Новости
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Ани Лорак официально разводится с мужем - ФОТО

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает в России решились на отважный шаг. Она подала документы на развод со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, который предал ее с киевлянкой Яной Беляевой.

Ани Лорак официально разводится с мужем - ФОТО

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в нотариальных органах Киева.

По словам адвоката актрисы Ивана Либермана, такой развод может затянутся на года, так как есть тонкости расторжения отношения между гражданкой Украины и гражданином Турции.

Известно, что схема развода следующая, если пара подает на развод в Украине, то иск подается в суд по месту регистрации семьи. Затем суд делает запрос в Минюст, Минюст делает запрос в ту страну, где живет ответчик. Поэтому после прохождения инстанции между странами, может затянутся на несколько дней.

Что интересно, что в Турции процесс развода совсем другой, это может создать новые проблемы. Непростым вопросом будет и совместный ребенок пары.

"Здесь есть много нюансов. Суд же решает - кто, мама или папа, способен создать ребенку лучшие условия для проживания. Также каждый из них должен предоставить много документов, справок", - отметил Либерман.

Актриса впервые после официального расторжения отношений, несколько дней назад опубликовала фото в своем Instagram, с лаконичным подписью "Как настроение? Осень".

Подписчикам показалось, что на снимке певица слишком печальна. "Не унывайте", "Потрясающие фотографии. Но почему-то, как мне кажется, Вы грустна на них", "Не унывайте, солнышко", "Не повод грустить", "Грустная", "Печальные глаза!", - написали они.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", эпатажная украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает на территории РФ, подала на развод с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. 


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