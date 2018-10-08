12:13 08.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205223:test

Рада предлагает лишить ряд исполнителей статуса народного артиста Украины

Сегодня, 8 октября, на сайте Верховной Рады Украины опубликовали новый законопроект, где предгалается лишить государственных наград ряд исполнителей. 

Рада предлагает лишить ряд исполнителей статуса народного артиста Украины

Группа депутатов предлагает лишить государственных наград ряд артистов. Среди них: Таисия Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталиий Козловский, Филипп Киркоров и Николай Басков. Соответсвующий законопроект с утра был опубликован на сайте ВРУ.

Законопроект инициировали 14 депутатов, среди которых есть представители “Народного фронта”, “Воли народа”, “Батькивщины” и позафракционные.

Отмечается, что целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также применение к ним публичной ответственности в виде лишения государственных наград Украины. В объяснительной записке к законопроекту особенно подчеркивается, что данная ситуация требует быстрого и незамедлительного реагирования. Ведь люди, которые до сих пор являются авторитетами для многих украинцев, начали открыто выступать с антиукраинскими призывами.

К слову, в свое время Таисия Повалий даже успела побывать депутатом Верховной рады VII cозыва.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на протяжении 2017 и 2018 года пограничная служба Украины не разрешила въезд на территорию страны  117 публичным деятелям с гражданством Российской Федерации. 


Поделиться
Читайте также:
 
Украина вновь импортирует газ из Словакии В Украине стартовали масштабные учения с участием стран НАТО Украина отмечает День юриста Италия закроет свои аэропорты для мигрантов
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив