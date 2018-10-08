Рада предлагает лишить ряд исполнителей статуса народного артиста Украины

Группа депутатов предлагает лишить государственных наград ряд артистов. Среди них: Таисия Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталиий Козловский, Филипп Киркоров и Николай Басков. Соответсвующий законопроект с утра был опубликован на сайте ВРУ.

Законопроект инициировали 14 депутатов, среди которых есть представители “Народного фронта”, “Воли народа”, “Батькивщины” и позафракционные.

Отмечается, что целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также применение к ним публичной ответственности в виде лишения государственных наград Украины. В объяснительной записке к законопроекту особенно подчеркивается, что данная ситуация требует быстрого и незамедлительного реагирования. Ведь люди, которые до сих пор являются авторитетами для многих украинцев, начали открыто выступать с антиукраинскими призывами.

К слову, в свое время Таисия Повалий даже успела побывать депутатом Верховной рады VII cозыва.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на протяжении 2017 и 2018 года пограничная служба Украины не разрешила въезд на территорию страны 117 публичным деятелям с гражданством Российской Федерации.