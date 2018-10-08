Ани Лорак подала на развод с мужем

Отмечается, что якобы в нотариальную контору Киева пришло письмо от имени Ани Лорак, в котором певица открыто заявила, что находится в процессе развода.

Также, в письме было уточнено перечень киевской недвижимости, с которой певица запретила делать какие-то провокации, так как у нее начался бракоразводный процесс.

Известно, что Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года. Супруги совместно воспитывают дочь Софию. А этим летом Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скандальная украинская исполнительница Ани Лорак, которая ведет активную деятельность в России, приехала в Киев ради выступления на концерте на телеканале "Интер". Отметим, певица приехала в украинскую столицу, чтобы выступить на концерте телеканала "Интер". В комментариях на странице артистке пользователи написали, что Лорак выступает на юбилее канала.