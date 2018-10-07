Культурная гомогенность Польши постепенно уходит в прошлое

По ее словам, Польша переживает период политической и культурной поляризации, а польское правительство стремится продвигать близкие ему культурные традиции.

В стране все чаще стали заметны инциденты с участием националистических ультраправых группировок, которые "подогревают", так называемый миф о "польской гомогенности", что давно признано заезженным клише.

Однако, польское правительство не желает отходить от этого стереотипа и продолжает продвигать инициативы за запрет абортов и отсутствие юридической защиты представителей сексуальных меньшинств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно страны-члены Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека.