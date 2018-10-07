18:10 07.10.2018 | Общество | Новости
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Культурная гомогенность Польши постепенно уходит в прошлое

Эксперт ООН в области культурных прав Карима Беннун считает, что Польше постепенно приближается в тому, чтобы стать мультикультурной. Об этом говорится на официальном сайте ООН. 

Культурная гомогенность Польши постепенно уходит в прошлое

По ее словам, Польша переживает период политической и культурной поляризации, а польское правительство стремится продвигать близкие ему культурные традиции. 

В стране все чаще стали заметны инциденты с участием националистических ультраправых группировок, которые "подогревают", так называемый миф о "польской гомогенности", что давно признано заезженным клише.

Однако, польское правительство не желает отходить от этого стереотипа и продолжает продвигать инициативы за запрет абортов и отсутствие юридической защиты представителей сексуальных меньшинств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно страны-члены Генеральной Ассамблеи  ООН проголосовали за кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека. 


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