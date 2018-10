Картина Бэнкси разлетелась на части после продажи на аукционе в Лондоне

Сообщается, что сразу после продажи заработал встроенный в раму шреддер и разрезал картину. В официальном Instagram-аккаунте Бэнкси сразу после инцидента появилась фотография с аукциона с комментарием "Going, going, gone".

Этими словами на аукционе обозначают окончание торгов за лот. Таким образом, до сих пор остается непонятным, кто же действительно скрывается за "маской" популярного художника.

Будет ли выплачена сумма, оговоренная в ходе торгов, также неизвестно.

