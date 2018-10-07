00:00 07.10.2018 | Культура | Новости
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Картина Бэнкси разлетелась на части после продажи на аукционе в Лондоне

Знаменитая картина Бэнкси "Девочка с шаром", которая была проадана на аукционе за 1,04 миллионов фунтов стерлингов "самоликвидировалась" сразу после продажи. Об этом передает Sky News.

Картина Бэнкси разлетелась на части после продажи на аукционе в Лондоне

Сообщается, что сразу после продажи заработал встроенный в раму шреддер и разрезал картину. В официальном Instagram-аккаунте Бэнкси сразу после инцидента появилась фотография с аукциона с комментарием "Going, going, gone".

Этими словами на аукционе обозначают окончание торгов за лот.  Таким образом, до сих пор остается непонятным, кто же действительно скрывается за "маской" популярного художника. 

Будет ли выплачена сумма, оговоренная в ходе торгов, также неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно семья Рокфеллеров решила устроить аукцион музейных ценностей покойного Дэвида Около 1600 лотов из коллекции миллиардеров Дэвида и Пегги Рокфеллеров могут получить новых хозяев на ближайшем аукционе Christie's.


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