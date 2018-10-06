01:00 06.10.2018 | Культура | Новости
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The Guardian назвал победителя в номинации "Фото города" - ФОТО

Ирако-британская архитектор и дизайнер, представительница деконструктивизма стала победительницей ежегодной номинации "Фото города" от журнала The Guardian.

The Guardian назвал победителя в номинации

Заха Хадид - местная знаменитость в кругах именитых архитектором. Ее нередко называют "королева кривой", которая "освободила архитектурную геометрию, придав ей совершенно новую выразительную идентичность".

Её основные работы включают в себя Центр водных видов спорта для Олимпийских игр в Лондоне, Большой художественный музей Мичиганского университета в США и Оперный театр в Гуанчжоу в Китае.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бразильский фотограф создал проект, в котором показал обычную бытовую жизнь самоло солнечного города Бразилии - Рио-де-Жанейро.


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