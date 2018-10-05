Рианна эффектно появилась на вечеринке - ФОТО

Как видно на фото, актриса облачилась в обтягивающее мини платье без бретель с расцветкой питоновой кожи. Кроме того, точно из такого же материала были выполнены шляпа и плащ звезды. Наряд Рианна выбрала в модном доме Versace.

Дополнили изящный наряд певицы босоножками на шпильке от Louboutin и несколькими бриллиантовыми украшениями ювелирного бренда Chopard.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", любимица публики голливудская актриса Кейт Хадсон стала мамой в третий раз. Как известно звездные родители дали имя девочке - Ронни Роуз.