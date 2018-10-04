Мисс-Украина 2018 прокомментировала поступок своей предшественницы

Новая победительница мисс-Украина 2018, 19-летняя модель Леонила Гузь, в интервью "Фактам" заявила, что не имеет никакого отношения к разразившемуся скандалу. Более того, подобный поступок Вероники ей неприятен.

Мисс-Украина также добавила, что вместе с Вероникой они довольно тесно общались. Более того, несмотря на то, что девушки жили в одной комнате и проводили довольного много времени перед подготовкой конкурса, она и словом не обмолвилась о том, что была замужем и у нее есть ребенок.

Учитывая, что между девушками не было нездоровой конкуренции, а обстановка во время подготовки к шоу была спокойной, поступок Вероники для победительницы выглядит довольно непонятным.

Недавно сама Вероника дала пресс-конференцию, где объяснила мотивы и причины своего поступка. В частности, она пошла на конкурс, чтобы в первую очередь обратить внимание на свой социальный проект, призванный помогать детям. Вместе с тем бывшая "Мисс Украина" глубоко уверена, что требования в связи с которыми она была дисквалифицированна, являются унизительными для многих женщин у которых есть дети.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победительницу конкурса красоты, 23-летнюю киевлянку Веронику Дидусенко лишили короны и титула в связи с нарушением правил конкурса.