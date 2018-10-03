Парлемент Литвы посвятил фотовыставку украинскому Донбассу - ФОТО

Отмечается, что на фото дети, родители которые стали жертвами борьбы за независимость и соборность Украины в Крыму, а также дети крымских политзаключенных.

Экспозицию представляла делегация крымских татар во главе с заместителем председателя Меджлиса, недавним политзаключенным Ильми Умеровым.

По словам посла Украины в Литве Владимира Яценковского, члены крымскотатарской делегации являются послами идеи свободы, послами любви к своей земле.

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис поделился с присутствующими впечатлением от увиденного: "Глядя на фотографии, сначала я подумал, дети как дети, пока не посмотрел в их глаза. В этих глазах нет радости, и когда прочитал о судьбе их родителей, понял почему".

Также в открытии фотовыставки приняли участие другие депутаты литовского Сейма.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик считает, что "по-настоящему" Крымкий полуостров принадлежит Богу. Боксер очень сожалеет о сложившихся событиях между двумя государствами - Россией и Украиной.