03:00 03.10.2018 | Культура | Новости
100204826:nastya

Первое замужество: Гвинет Пэлтроу тайно сыграла свадьбу - ФОТО

Голливудская оскароносная 46-актриса Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за своего бойфренда, продюсера Брэда Фелчака. Как сообщает агентство Daily Mail, свадьба состоялась в доме актрисы в Хэмптонсе.

Первое замужество: Гвинет Пэлтроу тайно сыграла свадьбу - ФОТО

Отмечается, что это первая свадьба актрисы, поскольку с отцом своих детей, музыкантом Крисом Мартином она так и не узаконила отношения. Мартин, с которым актриса была в отношениях с 2003 до 2016 года, решился на такой шаг.

На гуляньях у звездной пары было много знаменитостей: Стивен Спилберг с супругой, Кэмерон Диаз, Роберт Дауни-младший и многие другие. Диаз прибыла в дом подруги рано утром, чтобы помочь ей подготовиться к важному дню.

Торжественная церемония прошла под аркой с цветами и фонариками, расположенной под деревом на заднем дворе дома Пэлтроу.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин приготовил для главы МИД Австрии Карин Кнайсль особый свадебный подарок. Сообщается, что казаки должны выполнить для молодоженов свадебную песню, которую для них выбирал лично глава российского государства.


Поделиться
Читайте также:
 
Во Франции задержали грузовик из Украины с кокаином на 52 млн евро Рада изменила термины для людей с инвалидностью Финляндия в тени России тревожится из-за кибервойны Парлемент Литвы посвятил фотовыставку украинскому Донбассу - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив