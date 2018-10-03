Первое замужество: Гвинет Пэлтроу тайно сыграла свадьбу - ФОТО

Отмечается, что это первая свадьба актрисы, поскольку с отцом своих детей, музыкантом Крисом Мартином она так и не узаконила отношения. Мартин, с которым актриса была в отношениях с 2003 до 2016 года, решился на такой шаг.

На гуляньях у звездной пары было много знаменитостей: Стивен Спилберг с супругой, Кэмерон Диаз, Роберт Дауни-младший и многие другие. Диаз прибыла в дом подруги рано утром, чтобы помочь ей подготовиться к важному дню.

Торжественная церемония прошла под аркой с цветами и фонариками, расположенной под деревом на заднем дворе дома Пэлтроу.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин приготовил для главы МИД Австрии Карин Кнайсль особый свадебный подарок. Сообщается, что казаки должны выполнить для молодоженов свадебную песню, которую для них выбирал лично глава российского государства.