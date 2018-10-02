13:15 02.10.2018 | Культура | Новости
100204808:Polishuk

В России умер известный юморист Роман Карцев

В России во вторник, 2 октября, умер известный советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев.

В России умер известный юморист Роман Карцев

На момент смерти ему было 78 лет. Как сообщила на своей страничке в Faceboo жена Михаила Жванецкого Наталия, сегодня умер Роман Карцев. Посвящается памяти Ромы Карцева:

Напомним, Роман Карцев, настоящее имя которого Роман Кац, родился 20 мая 1939 года в городе Одесса в семье футболиста.

В 1961 году переехал в Ленинград, а 22 ноября 1962 года был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

В 1967 году Карцев совместно с актером Михаилом Жванецким начинаются работу над спектаклем "Светофор".

В кино актер начал сниматься с 1975 года в основном в небольших, эпизодических острохарактерных ролях. Наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

В 1970 году Карцев и Жванецкий стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В 1998 году стал Лауреатом кубка Аркадия Райкина на Международном фестивале More Smeha в Риге.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на 74 году жизни умерла всеми любимая народная артистка Украины Клара Попович-Лабик. О смерти знаменитой исполнительницы и солистке Закарпатского народного хора сообщила ее коллега Марина Манзулич.


Поделиться
Читайте также:

  • Сергей Скрипаль, разочаровавшись в военной разведке своей страны, передавал MI-6 секретные сведения с помощью невидимых чернил, сообщает The Times.

  • Насильственная смерть главы пророссийских сепаратистов Донецка прибавилась к длинному списку загадочных убийств, в то время как перспективы политического урегулирования представляются более туманными, чем когда-либо, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

  • На 74 году жизни умерла всеми любимая народная артистка Украины Клара Попович-Лабик. О смерти знаменитой исполнительницы и солистке Закарпатского народного хора сообщила ее коллега Марина Манзулич.
 
Замглавы контразведки СБУ имеет элитную недвижимость и родственников с гражданством РФ Евросоюз будут следить за движением наличных денег В Житомирской области поезд протаранил грузовик В Украине вдвое выросла задолженность за услуги ЖКХ
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив