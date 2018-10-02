В России умер известный юморист Роман Карцев

На момент смерти ему было 78 лет. Как сообщила на своей страничке в Faceboo жена Михаила Жванецкого Наталия, сегодня умер Роман Карцев. Посвящается памяти Ромы Карцева:

Напомним, Роман Карцев, настоящее имя которого Роман Кац, родился 20 мая 1939 года в городе Одесса в семье футболиста.

В 1961 году переехал в Ленинград, а 22 ноября 1962 года был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

В 1967 году Карцев совместно с актером Михаилом Жванецким начинаются работу над спектаклем "Светофор".

В кино актер начал сниматься с 1975 года в основном в небольших, эпизодических острохарактерных ролях. Наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

В 1970 году Карцев и Жванецкий стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В 1998 году стал Лауреатом кубка Аркадия Райкина на Международном фестивале More Smeha в Риге.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на 74 году жизни умерла всеми любимая народная артистка Украины Клара Попович-Лабик. О смерти знаменитой исполнительницы и солистке Закарпатского народного хора сообщила ее коллега Марина Манзулич.