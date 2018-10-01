Во Франции умер великий шансонье - ВИДЕО

Отмечается, что пока не известны причины смерти.

Добавим, что у знаменитого шансонье был запланирован концерт в Киеве уже 20 октября.

Шарль Азнавур – французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актёр армянского происхождения. Настоящее имя — Шахнур Вахинак Азнавурян. Будучи одним из популярнейших исполнителей во Франции, он также хорошо известен далеко за её пределами.

Великий шансонье создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", любимец публики американский актер Пол Джон Васкес, известный по ситкому "Как я встретил вашу маму" был найден мертвым в своей квартире. Звезде было только 49 лет.