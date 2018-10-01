Стало известно имя новой "Мисс Украиной-2018" - ФОТО

Так согласно новому решению судей, новой украинской красавицей стала Леонила Гузь.

Ранее корону Мисс Украина 2018 получила Вероника Дидусенко, однако впоследствии девушку дисквалифицировали за нарушения правил. Следовательно, судьи конкурса выбрали новую Мисс и объявили ее имя во время телетрансляции действа.

Новой победительницей стала 19-летняя херсоновчанка Леонила Гузь. Девушка по специальности парикмахер-стилист, но она утверждает, что сейчас она занимается только собой. В то же время о корону Мисс Украина 2018 девушка мечтала с детства, поэтому до сих пор не может оправиться от неожиданного счастья.

Интересный факт, что новоизбранная победительница тесно дружит с экс-мисс Вероникой Дидусенко.

Уже в декабре Леонила Гузь представит Украину на крупнейшем международном конкурсе красоты "Мисс мира", который состоится в Китае.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лишенная титула "Мисс Украина" впервые после скандала рассказала о причинах своего поступка, почему же она скрыла свое замужество и ребенка. Теперь, судя по всему, красавица собирается бороться не за корону, которую у нее забрали, а против, как она считает, дискриминации женщин с детьми.