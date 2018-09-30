KAZKA презентовала новый клип - "Плакала" - ВИДЕО

Это песня о девичьей судьбе, о способности украинок возрождаться через горькие слезы, о действующем рецепт стирания плохих воспоминаний, говорится в описании под роликом.

Только аудиозапись песни собрал рекордные для Украины почти 50000000 просмотров на видеохостинге YOUTUBE. Колоритную, самобытную, украинскую музыку группы KAZKA слушают в Молдове, Болгарии, России, Литве и самых Нью-Йорке, Токио, Лондоне и других городах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская группа ONUKA презентовала новый клип, который призывает обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды.