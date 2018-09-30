18:49 30.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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KAZKA презентовала новый клип - "Плакала" - ВИДЕО

Украинская группа KAZKA выпустила свой новый клип на песню "Плакала". Видеоклип официально можно просмотреть на YOUTUBE.

KAZKA презентовала новый клип -

Это песня о девичьей судьбе, о способности украинок возрождаться через горькие слезы, о действующем рецепт стирания плохих воспоминаний, говорится в описании под роликом.

Только аудиозапись песни собрал рекордные для Украины почти 50000000 просмотров на видеохостинге YOUTUBE. Колоритную, самобытную, украинскую музыку группы KAZKA слушают в Молдове, Болгарии, России, Литве и самых Нью-Йорке, Токио, Лондоне и других городах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская группа ONUKA презентовала новый клип, который призывает обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды. 


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