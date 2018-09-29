В Кривом Роге продолжают "украинизировать" советские памятники

В Кривом Роге появился памятник Крестителю Киевской Руси Владимиру Великому. Об этом сообщает местное издание rudana.com.
Вес скульптуры составляет 3,6 тонны. Ее установили на 14-метровый постамент, изготовленный из инкрустированного камня. Таким образом, высота всей композиции составляет 22 метра, что на 1,6 метров выше, чем памятник Владимиру Великому в Киеве.
Стоит отметить, что этот памятник князю Владимиру является самым высоким не только в Украине, но и в Европе.
Главным мастером и скульптором стал Владимир Токарь, известный по скульптурам Козака Мамая, Святого Николая, Петра Калнышевского. Постамент Владимиру Великому заменил памятник советскому деятелю Артему.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на центральном кладбище польского Шецина началось строительство памятника жертвам украинских националистов во время Волынской трагедии.