17:44 29.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге продолжают "украинизировать" советские памятники

В Кривом Роге появился памятник Крестителю Киевской Руси Владимиру Великому. Об этом сообщает местное издание rudana.com.

В Кривом Роге продолжают

Вес скульптуры составляет 3,6 тонны. Ее установили на 14-метровый постамент, изготовленный из инкрустированного камня. Таким образом, высота всей композиции составляет 22 метра, что на 1,6 метров выше, чем памятник Владимиру Великому в Киеве. 

Стоит отметить, что этот памятник князю Владимиру является самым высоким не только в Украине, но и в Европе.

Главным мастером и скульптором стал Владимир Токарь, известный по скульптурам Козака Мамая, Святого Николая, Петра Калнышевского. Постамент Владимиру Великому заменил памятник советскому деятелю Артему.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на центральном кладбище польского Шецина началось строительство памятника жертвам украинских националистов во время Волынской трагедии. 


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