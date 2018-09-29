Стало известно, какой фильм представит Украину на международном фестивале

Украину на международной арене будет представлять фильм "Дельта" режиссера Александра Течинского поборется за победу в конкурсной программе кинособытия.

Фильм "Дельта" создан Honest Fish Documentary Storie, МаГиКа-фильм, Faktura Film при поддержке Госкино Украины.

Всего в конкурсной программе фестиваля участвуют три украинские ленты, а также новый фильм Сергея Лозницы "Процесс" производства Нидерландов.

В рамках фестиваля традиционно учреждены три награды. Речь идет о Гран-при, приз за лучший полнометражный документальный фильм, а также специальный приз жюри.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне прошел 75-ый Венецианский международный кинофестиваль. Первенство за лучший фильм получила кинолента "Рома" режиссера Альфонсо Куарона, ленте присвоили в награду "Золотого льва".