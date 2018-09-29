03:00 29.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100204587:nastya

Стало известно, какой фильм представит Украину на международном фестивале

В Риге с 19 по 24 октября пройдет международный фестиваль авторского документального кино "Артдокфест-2018". Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Стало известно, какой фильм представит Украину на международном фестивале

Украину на международной арене будет представлять фильм "Дельта" режиссера Александра Течинского поборется за победу в конкурсной программе кинособытия.

Фильм "Дельта" создан Honest Fish Documentary Storie, МаГиКа-фильм, Faktura Film при поддержке Госкино Украины.

Всего в конкурсной программе фестиваля участвуют три украинские ленты, а также новый фильм Сергея Лозницы "Процесс" производства Нидерландов.

В рамках фестиваля традиционно учреждены три награды. Речь идет о Гран-при, приз за лучший полнометражный документальный фильм, а также специальный приз жюри.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне прошел 75-ый Венецианский международный кинофестиваль. Первенство за лучший фильм получила кинолента "Рома" режиссера Альфонсо Куарона, ленте присвоили в награду "Золотого льва".


Поделиться
Читайте также:
 
В Украину не пустили российского актера из-за съемок в оккупированном Крыму - ФОТО В ОБСЕ рассказали, кто будет новым замглавы миссии в Украине Британцы признали Киев самым популярным городом в Восточной Европе В Киеве вооруженные бандиты захватили маршрутку с пассажирами - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив