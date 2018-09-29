Фотография, которая навсегда поменяла наши представления о Китае - ФОТО

Фотография, сделанная Джеффом Абелиным, сразу приковала к себе внимание как западной, так и восточной прессы.

В том, что многие китайцы оставляют детей, особенно девочек, было известно давно, однако этот вопрос никогда не предавался громкому публичному разглашению, по специфическим причинам семейной жизни в Китае.

В первую очередь журналисты обвинили политику правительства "Одна семья - один ребёнок". Снимок вызвал бурную полемику, журнал LIFE поместил его в список "100 фотографий, изменивших мир". Однако, послабление политики ограничения рождаемости Китай ввёл только в 2013 году, так как власти стали опасаться нехватки рабочей силы к 2030 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бразильский фотограф создал проект, в котором показал обычную бытовую жизнь самоло солнечного города Бразилии - Рио-де-Жанейро.