00:00 29.09.2018 | Культура | Новости
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Фотография, которая навсегда поменяла наши представления о Китае - ФОТО

Американский фотожурналист Джефф Абелин в далеком 1997 году опубликовал фото, которое "взорвало" мировую общественность, подняв тему реализации элементарных прав человека в КНР. Об этом передает LIFE.

Фотография, которая навсегда поменяла наши представления о Китае - ФОТО

Фотография, сделанная Джеффом Абелиным, сразу приковала к себе внимание как западной, так и восточной прессы.

В том, что многие китайцы оставляют детей, особенно девочек, было известно давно, однако этот вопрос никогда не предавался громкому публичному разглашению, по специфическим причинам семейной жизни в Китае.

В первую очередь журналисты обвинили политику правительства "Одна семья - один ребёнок". Снимок вызвал бурную полемику, журнал LIFE поместил его в список "100 фотографий, изменивших мир". Однако, послабление политики ограничения рождаемости Китай ввёл только в 2013 году, так как власти стали опасаться нехватки рабочей силы к 2030 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бразильский фотограф создал проект, в котором показал обычную бытовую жизнь самоло солнечного города Бразилии - Рио-де-Жанейро.


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