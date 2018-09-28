15:58 28.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Винник считает, что Евромайдан был "штучной" акцией

Украинский популярный исполнитель Олег Винник сделал откровенное признание о своем отношении к политике, митингам, акциям и ко всему, что происходило в его стране спустя несколько лет. Об этом артист рассказал в интервью телеканалу "Прямий".

Винник считает, что Евромайдан был

По мнению звезды, он не очень хорошо разбирается в политике, однако из-за этого не хочет быть слепым. Ведь то, что случилось в нашей стране в последнее время - это было все лишнее, штучно. Речь идет о Майдане, Революции Достоинства.

"Я все-таки хочу переживать, хочу видеть и, возможно, каким-то образом быть задействованным в нашем времени, где решается судьба. Люди должны быть образованными хоть как-то в политике", - сказал певец.

Вместе с тем украинский артист добавил, что ему очень стыдно за свою страну. В частности, зо дороги, поскольку они являются визитной карточкой любого государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский рэпер Алексей Потапенко и певец Олег Винник записали совместную песню "Найкращий день". На нее они сняли яркий клип. Композиция стала саундтреком к комедии "Скажене весілля".


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