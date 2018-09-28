03:00 28.09.2018 | Культура | Новости
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Известного американского актера нашли мертвым

Любимец публики американский актер Пол Джон Васкес, известный по ситкому "Как я встретил вашу маму" был найден мертвым в своей квартире.

Известного американского актера нашли мертвым

Как сообщает издание TMZ, звезде было только 49 лет.

Отец актера спешно вызвал врачей, однако прибывшие на место медики уже не успели реанимировать Васкеса.

Пока точно не известна причина смерти актера. Предполагается, что это мог быть инфаркт.

Добавим, что Джон Васкес сыграл в большом количестве сериалов, среди которых наиболее известными являются "Скорая помощь", "Как я встретил вашу маму", "Место преступления Нью-Йорк", "Правосудие" и другие. В целом на его счету участие в 20 проектах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Флориде на 83-м году жизни ушел из жизни голливудский актер, а также обладатель двух премий "Золотой глобус" и премии "Эмми" Берт Рейнолд.  Причиной смерти стал сердечный приступ.


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