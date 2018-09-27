Исскуство посреди гор мусора: ONUKA презентовала клип Strum — ВИДЕО

Сьемки проходили в 25 километрах от столицы — селе Подгорцы. Там находится свалка бытовых отходов жителей Киева размером с небоскреб.

Как заявляет режиссер видео, при создании клипа собрались усилия многих людей воедино. Это привело к реализации идейного содержания видео.

"Вместе нам удалось создать легенду о будущем, в котором мы уже живем. Strum необходимо посмотреть для того, чтобы осознать реалии нашей современной жизни. Что каждый из нас делает для того, чтобы наша планета продолжала свое здоровое существование?" — отмечает Алан Бадоев.

В клипе снялось 74 актера, которые играют жителей столицы. Население Киева потопает в тоннах мусора.

Также часть сьемки проходила и в центральных частях города. Тут с помощью инструментов графики весь мусор со свалки в Подгорцах переместился на окрестности Олимпийского. Для того, чтобы зритель увидел, как на самом деле может выглядеть столица в современном мире.

"Когда находишься на свалке, четко осознаешь, что к созданию ужасных декораций для клипа мы сами приложили усилия. И что таких "съемочных площадок" в нашей стране тысячи. Нашим видео и инициативой мы не хотим никому упрекнуть. Хотелось бы только, чтобы мы с каждым днем становились лучше и оставили после себя нечто большее, чем горы мусора." — рассказывает лидер группы ONUKA Ната Жижченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик сымитировал игру на пианино.