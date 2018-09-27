Ани Лорак отмечает День рождения - ФОТО

Певица в честь Дня рождения опубликовала новую фотографию в соцсети Instagram, под которой поблагодарила родителей и всех, кто её поздравил.

"Спасибо моим родителям, что у меня есть этот день! День моего рождения! Благодарю всех за поздравления и тёплые слова!" — написала певица.

Каролина Куец, как по настоящему звучит имя звезды, родилась в городе Кицмань, Черновицкой области, в 1978 году. Карьеру начала рано: уже в 1995 году стала известной благодаря конкурсу "Утренняя звезда-95", который проходил в Москве.

В 2008 году Ани Лорак представляла Украину на Евровидении.

Сейчас Ани Лорак ведет активную деятельность в Росии. Воспитывает семилетнюю дочь Софию. Девочка — совместный ребенок Каролины и Мурата Налчаджиоглу.

Муж позравил певицу в своем микроблоге в Instagram, опубликовав фотографию жены и подписав ее праздничным поздравлением.

"Девушка, которая подарила мне самый лучший подарок в моей жизни, Соник, мою бесконечную любовь. Дива Каролин, с днем рождения, моя бесконечная любовь! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, счастья, успеха, гармонии в жизни и душе. Бусть Бог хранит тебя! С днем рождения! Будем вместе или нет, но ты одна-единственная", – написал он.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Ани Лорак призналась в предательстве мужа и рассказала об отношениях с ним.