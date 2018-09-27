Анджелина Джоли шокировала своих поклонников новым образом - ФОТО

Отмечается, что кинозвезда изменила цвет волос ради фильма "Come Away", который станет приквелом "Алисы в Стране чудес" и "Питера Пэна".

Пользователи сети активно обсуждают новый образ Джоли, кому-то нравится такое перевоплощение, а кто-то вовсе критикует актрису.

"Такой цвет вовсе не идет Джо, она с ним очень старая и неестественная", - пишут поклонники.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", любимица соцсетей и известная певица Светлана Лобода в желто-0синем наряде гуляла по Риму. На фото видно, что певица находится в метро, ее образ очень задумчив и романтичен.