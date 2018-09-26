02:00 26.09.2018 | Культура | Новости
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Певица Деми Ловато вновь переборщила с наркотиками

Всемирно известная американская любимица публики певица Деми Ловато потеряла голос. Об этом информирует издание ОК!.

Певица Деми Ловато вновь переборщила с наркотиками

Как известно, сейчас певица находится под прицелом врачей, и проходит курс реабилитации. После передозировки наркотическими веществами, она осталась без голоса, поэтому пока что она не сможет вернуться на сцену.

Однако, врачи сообщили, что в этом нет ничего страшного и совсем скоро певица сможет восстановить вокал.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Норвегии ученые готовятся провести масштабный эксперимент по лечению людей с сильной наркотической зависимостью. Сообщается, что директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел протестирует пилотную программу по лечению наркозависимых при помощи тех самых наркотиков.


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