Певица Деми Ловато вновь переборщила с наркотиками

Как известно, сейчас певица находится под прицелом врачей, и проходит курс реабилитации. После передозировки наркотическими веществами, она осталась без голоса, поэтому пока что она не сможет вернуться на сцену.

Однако, врачи сообщили, что в этом нет ничего страшного и совсем скоро певица сможет восстановить вокал.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Норвегии ученые готовятся провести масштабный эксперимент по лечению людей с сильной наркотической зависимостью. Сообщается, что директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел протестирует пилотную программу по лечению наркозависимых при помощи тех самых наркотиков.