13:40 26.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Усик удивил "игрой" на фортепиано - ФОТО

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик сымитировал игру на пианино. 

Усик удивил

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на инстаграм-странице "easyonsport".

Отметим, что украинский боксер уже не впервые радует своих фантов музыкальным творением. На этот раз Усик сыграл "К Елизе" Бетховена. 

На самом деле за музыкальным инструментом прятался смартфон, с которого раздавалась настоящая музыка. Стоит отметить, что точная дата съемки ролика остается неизвестной, как и то, кто именно снимал действо.

Добавим, 10 ноября в Манчестере состоится поединок  Александра Усика с британцем Тони Беллью. Украинец будет защищать все свои титулы.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", почетный чемпион мира отказался от звания "Герой Украины"


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