14:52 24.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Мис Украина-2018: 23-летнюю киевлянку лишили короны - ВИДЕО

Исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса "Мисс Украина" Виктория Киосе заявила, что из-за грубого нарушения правил конкурса Вероника Дидусенко потеряла титул "Мисс Украина-2018".

Мис Украина-2018: 23-летнюю киевлянку лишили короны - ВИДЕО

Об этом стало известно на пресс-конференции в Укринформе в понедельник, 24 сентября.

Сообщается, что 23-летняя киевлянка скрыла некоторые данные своей личной жизни. Оказалось, Вероника Дидусенко является замужней женщиной. А для состоящих в браке красавиц участие в конкурсе "Мисс Украина" не предусмотрено, поскольку подразумевается, что все участницы - незамужние. Для замужних  проводится отдельный конкурс - "Миссис Украина". 

"Информацию о семейном положении девушка подтвердила", - отметила Киосе.

В связи с этим тем же составом жюри будет переизбрана "Мисс Украина- 2018". Объявления новой победительницы конкурса состоится во время телеверсии конкурса 30 сентября.

Стоит добавить, что новая победительница престижного конкурса должна представить Украину на конкурсе "Мисс-Мира-2018" в Китае.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве, 20 сентбря, выбрали самую красивую девушку страны. Обладательницей титула ' 'Мисс Украина-2018'' стала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. За корону помимо Вероники, которая выступала под номером 7, боролись еще 24 участницы.


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