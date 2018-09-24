Мис Украина-2018: 23-летнюю киевлянку лишили короны - ВИДЕО

Об этом стало известно на пресс-конференции в Укринформе в понедельник, 24 сентября.

Сообщается, что 23-летняя киевлянка скрыла некоторые данные своей личной жизни. Оказалось, Вероника Дидусенко является замужней женщиной. А для состоящих в браке красавиц участие в конкурсе "Мисс Украина" не предусмотрено, поскольку подразумевается, что все участницы - незамужние. Для замужних проводится отдельный конкурс - "Миссис Украина".

"Информацию о семейном положении девушка подтвердила", - отметила Киосе.

В связи с этим тем же составом жюри будет переизбрана "Мисс Украина- 2018". Объявления новой победительницы конкурса состоится во время телеверсии конкурса 30 сентября.

Стоит добавить, что новая победительница престижного конкурса должна представить Украину на конкурсе "Мисс-Мира-2018" в Китае.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве, 20 сентбря, выбрали самую красивую девушку страны. Обладательницей титула ' 'Мисс Украина-2018'' стала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко. За корону помимо Вероники, которая выступала под номером 7, боролись еще 24 участницы.