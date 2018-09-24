17:11 24.09.2018 | Культура | Новости
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Дочь Ким Кардашьян дебютировала в качестве модели - ФОТО

Дочь американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпера Канье впервые попробовала себя в роли модели на съемочной площадке под вспышками десятки камер. Теперь пятилетняя Уэста Норт чувствует себя маленькой звездой. 

Дочь Ким Кардашьян дебютировала в качестве модели - ФОТО

Соответствующими снимками поделилась мать юной модели на своей страничке в Instagram.

Как написала Кардашьян, ее дочка совсем недавно снималась в рекламе Fendy, однако не мальйшего опыта на подиуме не имела. Поэтому, было бы интересно посмотреть, как она будет смотрется. 

Дебю Нор состоялся на показе L.O.L. Surprise. Там девочка вышла в образе кукол, которых выпускает компания. Кроме того, она прошлась в красной кожаной юбке и короткой куртке в том же стиле. Дополнила образ Норт бордовыми квадратными очками, интересной сумочкой и красной помадой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британская модель Хлоя Хан из-за неблагополучной ринопластики лишилась хрящевой перегородки в носу. В посте, опубликованном в Instagram, девушка призвала подписчиков все тщательно обдумать, прежде чем решаться на подобные пластические операции. 


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