Дочь Ким Кардашьян дебютировала в качестве модели - ФОТО

Соответствующими снимками поделилась мать юной модели на своей страничке в Instagram.

Как написала Кардашьян, ее дочка совсем недавно снималась в рекламе Fendy, однако не мальйшего опыта на подиуме не имела. Поэтому, было бы интересно посмотреть, как она будет смотрется.

Дебю Нор состоялся на показе L.O.L. Surprise. Там девочка вышла в образе кукол, которых выпускает компания. Кроме того, она прошлась в красной кожаной юбке и короткой куртке в том же стиле. Дополнила образ Норт бордовыми квадратными очками, интересной сумочкой и красной помадой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британская модель Хлоя Хан из-за неблагополучной ринопластики лишилась хрящевой перегородки в носу. В посте, опубликованном в Instagram, девушка призвала подписчиков все тщательно обдумать, прежде чем решаться на подобные пластические операции.