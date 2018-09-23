00:00 23.09.2018 | Культура | Новости
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Бразильский Рио и его горожане: жизнь ценою в миг - ФОТО

Бразильский фотограф создал проект, в котором показал обычную бытовую жизнь самоло солнечного города Бразилии - Рио-де-Жанейро. Об этом передает Camelsbs.

Бразильский Рио и его горожане: жизнь ценою в миг - ФОТО

Марсело Арголо в своих снимках хочет показать Рио-де-Жанейро городом, в котором обычные люди пытаются найти свое место "под Солнцем". Мастер изображает в своих фото горожан, образуя нескончаемый поток в городском ландшафте, который гармонично декорируется в местной архитектурой и темпом жизни.

"Город подобен "реке шагов и голосов", как писал поэт Марио Кинтана в своём стихотворении "Улица"... Думаю, люди своими шагами и голосами рассказывают историю города, которому принадлежат", - говорит фоторепортер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский Давид Шерманн с высоты птичьего полета снял о Гонгконге  фотопроект с говорящим названием "Инсомния".


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