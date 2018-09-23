Бразильский Рио и его горожане: жизнь ценою в миг - ФОТО

Марсело Арголо в своих снимках хочет показать Рио-де-Жанейро городом, в котором обычные люди пытаются найти свое место "под Солнцем". Мастер изображает в своих фото горожан, образуя нескончаемый поток в городском ландшафте, который гармонично декорируется в местной архитектурой и темпом жизни.

"Город подобен "реке шагов и голосов", как писал поэт Марио Кинтана в своём стихотворении "Улица"... Думаю, люди своими шагами и голосами рассказывают историю города, которому принадлежат", - говорит фоторепортер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский Давид Шерманн с высоты птичьего полета снял о Гонгконге фотопроект с говорящим названием "Инсомния".