Американский актер получил профессорские лавры в одном из столичных университетов

В своем спиче актер рассказал, как в свои годы обучения в университете создавал короткометражные фильмы и снимался в рекламных роликах. Также Стивен пообещал пригласить на кастинг своего нового фильма одного из выпускников столичного университета.

"Хорошая история, это когда вы встречаете хороших людей. Хорошая история - это та, которая объединяет всех нас, объединяет ценности и идеи, которые касаются всех людей, не кого-то в частности. Поэтому помните об этом, создавайте фильмы о больших ценностных идеях", - такими словами обратился иностранный гость к нашим студентам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Флориде на 83-м году жизни ушел из жизни голливудский актер, а также обладатель двух премий "Золотой глобус" и премии "Эмми" Берт Рейнолд.