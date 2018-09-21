В столице появится первый в Восточной Европе памятник криптовалюте

Разработкой проекта занимались специалисты Satoshi Nakamoto Republic. Однако, лицезреть монумент без специального гаджета или мобильного смартфона будет непросто. Для того, чтобы полностью обозреть творение мастеров Satoshi Nakamoto Republic нужно будут использовать мобильное приложение в дополненной реальности.

"Этот день станет значимым в истории, началом новой эры виртуализации современных городов. Вас ждут конкурсы, подарки, фудкорт", - сообщает информационный портал.

Такие памятники уже стали появляться в США. В Майами они пользуются огромным спросом еще и потому. что в цитадель памятника встроены зарядки для ваших смартфонов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", скоро в Киеве появится новый памятник - "Символ столицы и региона".