Согласитесь, что красота ведь не обман, не маска, не декорация, не косметика? Красота – это то, что отражает всю душевную теплоту и искренность человека. Так, какой должен быть идеальный женский образ, если все говорят о том, что красота спасет мир? На этот и другие вопросы знает ответы победительница престижного конкурса "Мисс-Украина" Вероника Дидусенко.

Как сообщает корреспондент "УРА-Информ", накануне состоялся финал Национального конкурса красоты, где соревновались 25 девушек из разных регионов.

Главный титул достался украинке, которая родом из Киева, Веронике Дидусенко. Именно эта 23-летняя конкурсантка достойна права носить корону с невероятно драгоценными, изумительными, разноцветными камнями. Таким образом, весь 2018 год киевлянка будет официально считаться самой красивой девушкой страны.

"Если спросить девушек, довольны ли они тем, как они выглядят, то очень редко можно найти ту, которой не хотелось бы изменить хотя бы часть своего тела или лица", - рассказывает Вероника за кулисами конкурса красоты.

Также победительница "Мисс Украина" вспомнила о своей главной мисси для Украины. Она прежде всего хочет на высшем уровне представить свою страну на конкурсе красоты "Мисс мира", который пройдет на китайском острове Хайнань. Кроме этого, в планах Дидусенко реализовать благотворительный проект, которым она занимается уже длительное время.

На вопрос о том, как стать красивой и ухоженной леди, она дает понять, что красота женщины должна быть видна в ее глазах, это дверь в ее сердце, то место, где живет любовь.

"Чтобы стать красивой и действительно неотразимой для мужчин потребуется большая работа над собой. К сожалению, многие дамы забывают об элементарных вещах, таких как здоровый сон, правильное питание, соблюдение режима дня и так далее... А ведь такие вещи очень важны и все ою этом знают. Возможно, победа досталась именно мне, поскольку я очень усердно выполняла все правила красоты к этому конкурсу", - добавила обладательница короны.

Вместе с тем, Вероника выразила огромную благодарность близким, родным, друзьям, а также учителям со школы и преподавателям с университета. В общем, всем кто всячески ее поддерживал.

С ее словам, именно эти люди вложили в нее свою душу. Сейчас она развивается в сфере финансов и инвестиций, а также работает моделью.

Стоит напомнить, что среди членов жюри было много звезд: Маша Ефросинина, Юрий Ткач, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко, Ирина Горовая и многие другие. Ведущими стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая.