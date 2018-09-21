Легендарный фильм о Джеймсе Бонде будет снимать новый режиссер

Фукунага заменит режиссера Дэнни Бойла, который отказался снимать фильм за творческие разногласия.

Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг объявили сегодня о том, что 25-й фильм о Бонде начнет сниматься на Pinewood Studios 4 марта 2019 под руководством режиссера Кэри Джоджи Фукунага.

Добавим, что фильм станет пятой и финальной появлением Крейга в роли Бонда после ролей в фильмах "Казино Рояль", "Квант милосердия", "Координаты Скайфолл" и "Спектр". Во всемирной прокат лента выйдет 14 февраля 2020.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известный актер Алек Болдуин принял решение отказаться от участия в съемках нового фильма о Джокере. Болдуин считает, что есть еще много желающих сыграть эту роль. Свое решение актер объяснил проблемами с расписанием.