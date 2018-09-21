02:00 21.09.2018 | Культура | Новости
100204044:nastya

Легендарный фильм о Джеймсе Бонде будет снимать новый режиссер

Уже юбилейного 25 выпуска фильма о суперагенте Джеймсе Бонде будет снимать американский режиссер и сценарист Кэри Джоджи Фукунага. Как сообщается на официальном аккаунте Twitter киносаги, съемки начнутся уже в марте 2019 года.

Легендарный фильм о Джеймсе Бонде будет снимать новый режиссер

Фукунага заменит режиссера Дэнни Бойла, который отказался снимать фильм за творческие разногласия.

Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг объявили сегодня о том, что 25-й фильм о Бонде начнет сниматься на Pinewood Studios 4 марта 2019 под руководством режиссера Кэри Джоджи Фукунага.

Добавим, что фильм станет пятой и финальной появлением Крейга в роли Бонда после ролей в фильмах "Казино Рояль", "Квант милосердия", "Координаты Скайфолл" и "Спектр". Во всемирной прокат лента выйдет 14 февраля 2020.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известный актер Алек Болдуин принял решение отказаться от участия в съемках нового фильма о Джокере. Болдуин считает, что есть еще много желающих сыграть эту роль. Свое решение актер объяснил проблемами с расписанием.


Поделиться
Читайте также:

  • В американский прокат вышел Клуб миллиардеров - первый фильм с участием Кевина Спейси после обвинений в сексуальных домогательствах. В первый день картина собрала 126 долларов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

  • «Прометей» - отличный фильм Ридли Скотта, события которого разворачиваются в той же звездной системе, откуда растут ноги у "Чужих". Действие разворачивается вокруг Создателей - человекоподобных существ, приносящих себя в жертву ради создания новой жизни на планете. Давайте посмотрим как гримеры создавали облик этих самых инопланетян.
 
Украинцам стоит ожидать повышения коммуналки ЕС настаивает на сотрудничестве с Каиром в миграционном вопросе В Киева автомобиль сбил полицейского на мотоцикле - ФОТО Стало известно, во сколько обойдется ремонт проспекта Бандеры в Киеве
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив