03:00 20.09.2018 | Культура | Новости
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Джастин Бибер раскрыл имя своей возлюбленной - ФОТО

Всемирно известный любимец публики канадский певец Джастин Бибер на людях признался в любви своей избраннице.

Джастин Бибер раскрыл имя своей возлюбленной - ФОТО

Об этом свидетельствуют фото и видео на станичке артиста в Instagram.

"Я люблю тебя, малышка, так сильно тебя люблю", – спел он.

Коллаж из снимков, сделанных в том же месте, разместили на странице justinbieber_belieberrr в Instagram.

Кроме того, дядя Хейли Болдуин, актер Алек Болдуин, в комментарии Metro подтвердил, что его племянница вышла замуж за Бибера.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин приготовил для главы МИД Австрии Карин Кнайсль особый свадебный подарок. Сообщается, что казаки должны выполнить для молодоженов свадебную песню, которую для них выбирал лично глава российского государства.


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