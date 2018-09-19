Скончалась народная артистка Украины - ФОТО, ВИДЕО

Весточку печального события сотрудница опубликовала в своей публикации на Facebook.

Как утверждает близкая подруга, она с большим удивлением блы поражена сегодняшним полднем. Именно рано утроми, она узнала, что скончалась великая артистка. Для нее лично – это достопочтенный человек, для других – отзывчивая, не менее харизматичная, добрая женщина.

В связи с трагическим событием, Манзулич выразила искренние соболезнования всем родным певицы. Напоследок, добавив, что она останется в ее сердце навсегда.

Справка: Клара Лабик-Попович родилась 22 января 1944 года на Радванке, что под Ужгородом, в семье рабочих. Мама работала продавцом, а папа – на заводе. В 1963 году будущая народная артистка закончила музыкальное училище и тогда же стала солисткой Закарпатского народного хора. Она также давала уроки музыки и пения.

Намомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертого сентября, на 66-м году жизни неожиданно для всех умер бывший генеральный директор Украинского национального информационного агентства "Укринформ" Виктор Чамара.