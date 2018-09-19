14:49 19.09.2018 | Культура | Новости
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Milan Fashion Week: когда модницы представят коллекцию весна-лето 2019?

Для настоящих ценителей модных трендов с сегодняшнего дня, 19 сентября, в Милане стартует всеми изветный показ Fashion Week 2019. В последнее время стало уже доброй традицией организовывать неделю моды в других странах. Речь идет о Лондоне, Париже и Нью-Йорке, их еще называют "Большой четверкой", вместе с Миланом. Чем запомнится коллекция весна-лето 2019, сообщают организаторы мероприятия.

Milan Fashion Week: когда модницы представят коллекцию весна-лето 2019?

Отметим, что тысячи желающих мечтают посетить один из самых невероятных городов Европы – Милан. Не для кого не секрет, что именно здесь в обычные дни количество стильных людей на один квадратный метр зашкаливает. Поэтому, на неделе моды каждый простой человек может без всяких усилий попасть в объектив какой-либо "богине-шопинга".

Чем интересна женская Неделя моды в Милане

Согласитесь, что женская неделя моды – это настоящий фурор ярких событий. Здесь бренды устраивают незабываемые модные вечеринки, на которых можно не только присмотреть для себя наряд, но и ощутить всю атмосферу показа международных звёзд.

Как рассказали стритстайл-героини, в коллекции весна-лето они предпочитают аксесуари с драгоценными или полудрагоценными камнями.

"Ремни и удобные сумки на поясе с заветным логотипом - самый популярный выбор", - подытожили модели.

Какие перформансы радуют местную публику

Пышные декорации, сцены в неистовом ритме, красивая музыка… Современную публику, всем этим уже не удивишь. Поэтому, итальянские организаторы решили внести на неделю моды в Милане несколько перформансов. Татрализованные и колоритные шоу будут ввести мировые бренды - Dolce & Gabbana, Prada и другие.

Какой ключевой показ на Fashion Week

Главной изюминкой Fashion Week станет юбилейная коллекция Versace, которая в этом году отмечает свое 40-летие.

Напоминаем, неделя моды продлится с 19 по 25 сентября этого года.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно в Киеве в рамках Ukrainian Fashion Week состоялся показ премиальной коллекции украинского дизайнера Andre Tan.


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