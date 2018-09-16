00:00 16.09.2018 | Общество | Новости
100203716:roman

В Бразилии город с "кривыми домами" набирает популярность у туристов

Город Сантос в Бразилии известен своими "падающими" домами, которые никто не хочет покупать. Материал о необычном районе появился на страницах издания Meduza.

В Бразилии город с

Так,  на момент его возведения местные строительные организации не были ограничены никакими нормами по сооружению подобных высотных зданий, поэтому их фундамент уходил вглубь всего на четыре-пять метров вместо положенных сегодня пятидесяти. В итоге, недочет был обнаружен, было уже поздно что-либо исправлять, поэтому около сотни зданий так и остались стоять, наклоненные под разными углами.

Однако, несмотря на постоянно нависающую опасность разрушения домов, люди в них все-таки продолжают жить. Они уже давно привыкли к некоторым специфическим неудобствам вроде неровных полов и постоянного перекатывания круглых предметов, и даже шутят на эту тему.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно кандидат в президенты Бразилии и депутат парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару был ранен в живот, когда проводил встречу со своими избирателями.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент Эстонии самостоятельно убралась в одном из днепровских парков - ФОТО Европейские правые и Москва образуют опасный альянс Ярмоленко может стать лучшим вингером Европы, - Пеллегрини  В Киеве пьяный неадекват пытался поджечь торговый прилавок
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив