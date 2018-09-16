В Бразилии город с "кривыми домами" набирает популярность у туристов

Город Сантос в Бразилии известен своими "падающими" домами, которые никто не хочет покупать. Материал о необычном районе появился на страницах издания Meduza.
Так, на момент его возведения местные строительные организации не были ограничены никакими нормами по сооружению подобных высотных зданий, поэтому их фундамент уходил вглубь всего на четыре-пять метров вместо положенных сегодня пятидесяти. В итоге, недочет был обнаружен, было уже поздно что-либо исправлять, поэтому около сотни зданий так и остались стоять, наклоненные под разными углами.
Однако, несмотря на постоянно нависающую опасность разрушения домов, люди в них все-таки продолжают жить. Они уже давно привыкли к некоторым специфическим неудобствам вроде неровных полов и постоянного перекатывания круглых предметов, и даже шутят на эту тему.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно кандидат в президенты Бразилии и депутат парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару был ранен в живот, когда проводил встречу со своими избирателями.