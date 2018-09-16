В Бразилии город с "кривыми домами" набирает популярность у туристов

Так, на момент его возведения местные строительные организации не были ограничены никакими нормами по сооружению подобных высотных зданий, поэтому их фундамент уходил вглубь всего на четыре-пять метров вместо положенных сегодня пятидесяти. В итоге, недочет был обнаружен, было уже поздно что-либо исправлять, поэтому около сотни зданий так и остались стоять, наклоненные под разными углами.

Однако, несмотря на постоянно нависающую опасность разрушения домов, люди в них все-таки продолжают жить. Они уже давно привыкли к некоторым специфическим неудобствам вроде неровных полов и постоянного перекатывания круглых предметов, и даже шутят на эту тему.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно кандидат в президенты Бразилии и депутат парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару был ранен в живот, когда проводил встречу со своими избирателями.